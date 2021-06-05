Metina’da Peşmerge'ye saldırı: 5 peşmerge öldü, 4 yaralı

Irak Kurdistan Bölgesel Yönetimi Bölgesi'nde düzenlenen bir saldırıda 5 peşmergenin öldüğü açıklandı.

Rudaw'da yer alan habere göre, Amediye sınırları içinde bulunan Metina bölgesinde düzenlenen saldırıda 5 peşmerge yaşamını yitirdi, özel kuvvetler mensubu 4 peşmerge de yaralandı.

Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Lezgin Rûdaw’a yaptığı açıklamada “Peşmerge güçleri bu bölgedeki köyleri korumak ve boşaltılmasının önüne geçmek amacıyla daha fazla organize olmak istiyordu. Bu amaçla harekete geçildiği an PKK’nin korkakça düzenlediği bir pusuya denk geldiler” diye konuştu.