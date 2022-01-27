RTÜK’ün ödülleri ‘yandaşlara’ gitti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen ve “Yunus Emre ve Türk Dili Yılı” kapsamında belirlenen “Türkçe ödülleri” sahiplerini buldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 kategoride verilen “Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri”nden bazıları şu şekilde:

En iyi haber programı: ATV - Ana Haber

En iyi ekonomi programı: A Para - Paranın Rotası

En iyi dizi: TRT 1 - Gönül Dağı

En iyi söyleşi: CNN Türk - Tarafsız Bölge

Öte yandan “ödül” alanlar arasında, Star’dan Nazlı Çelik, CNN Türk’ten Ahmet Hakan ATV’den Cem Öğretir, TRT2’den, A Haber’den Banu El, 24 TV’den Zeynep Türkoğlu, NTV’den Levent Dönmez, A Para’dan Serdar Kuter ve TRT’den Serdar Kılıç gibi isimler de yer aldı.