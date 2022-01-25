'RTÜK Başkanı milletvekili olmak için Erdoğan'ın emirlerini yerine getiriyor'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE 1’e verdiği cezaların hukuksuz ve kanunsuz olduğunu belirterek, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin emirle hareket etmektedir. Amacı da bir dahaki seçimlerde AKP’den milletvekili olmaktır. Şimdiden açıklıyorum. RTÜK Başkanı, önümüzdeki seçimde Sakarya’dan AKP milletvekili aday adayıdır. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan’ın emirlerini kusursuz yerine getirmektedir” dedi. (ANKA)