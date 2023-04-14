RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği Demirtaş cezasını mahkeme durdurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Halk TV’ye eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "Dad" kitabının gösterilmesini gerekçe göstererek verdiği cezaya mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Bölge İdare Mahkemesi’nin aldığı yeni kararı Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına katılan Halk TV Ankara Grup Temsilcisi Serhan Asker açıkladı.

Halk TV’nin bölgedeki yayınlarının iktidarı kızdırdığını söyleyen Serhan Asker, “Biz bir algı yapmaya gitmiyoruz. Halk bunları anlattığı için, bize beş yayın durdurma ve para cezası verdiler. Ama Ankara’da hakimler var; ‘dur’ dediler şimdilik” ifadelerini kullandı.