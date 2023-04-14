TKP Diyarbakır milletvekili adayının evine polis baskını

TKP Diyarbakır milletvekili adayı Abuzer Görgüç'ün evi bu sabah erken saatlerde polis ekiplerince basıldı.

Görgüç'ü ve aile üyelerini yere yatırıp evde arama yapan polisler, Görgüç'ün odasına girerek özel eşyalarını karıştırdı, kameraya aldı. Özel harekat ekipleri daha sonra "yanlışlık oldu" diyerek evden ayrıldı.

TKP Diyarbakır tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada "Milletvekili adayımız Abuzer Görgüç'ün evi sabah saatlerinde polis ekiplerince basılmıştır. Adayımız Abuzer Görgüç'ün odasına girilip özel eşyaları karıştırılmış, kişisel eşyaları usulsüz bir şekilde fotoğraflanmıştır. Daha sonra polis ekipleri bir yanlışlık olduğunu söyleyerek evden ayrılmışlardır. Adayımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı kınıyor, yaşanan olayın takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

'Üst kata uyuşturucu operasyonu dediler'

Abuzer Görgüç olaya ilişkin soL'a yaptığı açıklamada sabah 6 sıralarında özel harekat ekiplerinin evde arama yaptıklarını, daha sonra üst kata "uyuşturucu operasyonu" için geldiklerini, bir yanlışlık olduğunu söylediklerini anlattı:

“Sabah 6-6 buçuk sıralarında bize ve karşı komşumuza özel harekat ekipleri geldi. Dayım açtı kapıyı, açar açmaz hepimizi yere yatırdılar. Beklettiler bir süre yerde. Sonra kaldırıp odaya götürdüler. Yarım saat bir saate yakın biz odada bekledik. Özel harekatçı bir polis elinde kamerayla bütün evi gezip videoya aldı. Aynı uygulama karşı komşumuza da yapıldı. Parti ile ilgili dokümanlarım da kayıt altına alındı. Daha sonra üst katımıza uyuşturucu operasyonu için geldiklerini ve bir yanlışlık olduğunu söylediler. Tutanak tuttular, ondan sonra ‘hakkınızı helal edin bir yanlışlık oldu’ dediler. Karşı komşumuza da aynı şeyi dediler. Daha sonra evden ayrıldılar."

'Halkın ve seçmenin üzerine baskı ve korku salınmakta, gerekli hukuksal yollara başvurulacak'

TKP Parti Meclisi üyesi, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Ali Rıza Aydın, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve gerekli hukuksal yollara başvurulacağını söyledi.

Aydın şunları kaydetti:

"Olayımızda yanlışlık olduya dayalı bir saçmalık sözkonusu. Devlet işlerinde yanlışlık yapamaz, aramalarında, gözaltılarına almalarında hukuk kurallarına uymak zorundadır. Öncelikle kimlik tespitini yapmak, doğru eve, doğru kişiye geldiğini tespit etmek ve dayanağını, belgesini göstererek bunu yapmak zorundadır. Dolayısıyla daha baştan ortaya çıkan bir hukuksuzluk söz konusudur. Yapılan açıklamalara rağmen usulsüz aramayı devam ettirmesi, maddi ve manevi zarar vermesi hukuken kabul edilebilecek bir durum değildir. Emniyet güçleri bundan sorumludur.

Seçim dönemindeyiz ve TKP’nin milletvekili adayına karşı yapılan bir hareket söz konusu. İftira üzerine bir hareket söz konusu. Bu tür iftiraları yaygınlaştırarak aslında halkın, seçmenin üzerine korku ve baskı salınmakta ve yanlışlıklar olsun olmasın olayın sonucu itibariyle bu korku ve baskı yaygınlaştırılmaktadır. Bu da kabul edilecek bir durum değildir. Seçim dönemi olmasa da kabul edilemeyen bu tür hukuksuzluklar seçim döneminde sonuçları itibariyle daha ağır durumlar yaratmaktadır. Bu kabul edilemez. Partimiz tarafından gerekli hukuksal yollara da başvurulacaktır."