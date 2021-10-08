RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği 'Cemo' cezası yargıdan döndü

RTÜK, "terör propagandası" olduğu gerekçesiyle Hilmi Yarayıcı'nın "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programında söylediği Cemo türküsü nedeniyle Halk TV'ye 3 program durdurma cezası vermişti.

Halk TV avukatları bunu yargıya taşıdı. Yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Ancak RTÜK itiraz etti ve program geçen Pazar günü yayınlanamadı.

Halk TV avukatları, RTÜK lehine verilen bu kararı üst mahkemeye; Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Üst mahkeme Halk TV'yi haklı buldu. "Serhan Asker İle Görkemli Hatıralar" programının yarın ve Pazar günü kendi saatinde yine ekranda olacağı duyuruldu.

Dosya esastan görülecek

Halk TV'nin haberine göre henüz yargılama bitmedi, dosya bundan sonra esastan görülecek. Kalan 2 cezanın uygulanıp uygulanmayacağı esastan karar verildiğinde netleşecek.

RTÜK'ün kararını haksız bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 3 üyesi oybirliğiyle karar verdi.

Mahkeme üyeleri karara şunları yazdı:

"Cemo türküsünün teröre destek verdiği gerekçesiyle Halk TV'ye yaptırım uygulanmış olsa da, şarkının sözlerinin terörü açıkça övücü nitelikte olmadığı, şarkının terör propagandası amacıyla kullanıldığına dair dosyaya herhangi bir veri konulmadığı anlaşıldığından Halk TV'nin itirazının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir".