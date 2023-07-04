Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, RTÜK'ün yeni cezalar keseceğini ve sert bir sürece başlanacağını yazdı.

"RTÜK, önümüzdeki iki perşembe yapacağı toplantılarda yeni cezalar sallandırmaya hazırlanıyor" diyen Balbay, "RTÜK’ün genel operasyonunun ilk hamlesi olan Yanardağ’ın bu tür saldırılarla söndürülemeyeceğini en çok iktidar biliyor. Ana hedef Yanardağ üzerinden tüm yayın organlarına ve gazetecilere gözdağı vermek" ifadesini kullandı.

Balbay, yazısına şöyle devam etti:

"RTÜK uygulamalarına göre yayın organlarının “sicili” yıllık tutuluyor. Yılın sonunda siliniyor, yeni yıla sıfırdan başlanıyor. TELE1’e bu yıl içinde 22 Şubat’ta en üst sınırdan ceza verildi, 5 gün yayın durduruldu. Aynı gerekçe ile bir kez daha ceza verilirse yayın 10 gün durduruluyor. 2023 içinde üçüncü kez ceza verilirse lisans iptali söz konusu.

RTÜK’ün dünkü bildirisi çok sert bir sürecin başladığının yazılı habercisi. Buna karşı durmanın başlıca yolu şu:

Toplumsal meşruiyeti çoğaltarak TELE1’in ve Yanardağ’ın yalnız olmadığını göstermek...

Onların arkasında durmazsak operasyonların arkası gelecek!"