RTÜK'ün cezalarının mali boyutunu duyurdu: 'Seçimde yaşanacakların işaret fişeği'

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Üst Kurul’un son dönemde televizyonlara kestiği cezaların mali boyutunu açıkladı.

Taşcı, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘eksiklikler, aksaklıklar oldu’ diyerek ‘helallik’ istediği (çoğu) deprem dönemindeki yayınlar olmak üzere, RTÜK’ün televizyonlara kestiği cezaların parasal karşılığı netleşti; 7 milyon 990 bin lira. Bu tutum, seçim sürecinde yaşanacakların işaret fişeği.”

RTÜK, geçen hafta, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle Halk TV, Fox TV ve TELE 1'e yaptırım kararı almıştı. İlhan Taşcı, Halk TV’ye ve TELE 1’e yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez program durdurma cezası, Fox TV’ye ise yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıklamıştı.