Yeni Akit RTÜK'ün cezalarını az buldu: 'Bunların tüm kuruluşlarını kapatmak gerekmez mi?'

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), deprem yayınları nedeniyle Halk TV, TELE1 ve Fox TV’ye verdiği cezaların az olduğunu iddia ederek, söz konusu kanalların kapatılması gerektiğini savundu.

Karahasanoğlu, konuya ilişkin "Siz gazeteci falan değilsiniz, siz ahlaksızsınız, siz bu ülkenin düşmanısınız.. Allah korusun bir savaşa girecek olsak, siz kendi insanımıza kurşun sıkacak kadar hainsiniz' diyerek.. Bunların tüm medya kuruluşlarını, kapatmak gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Bunların hakkı, sadece bir program engelleme mi olmalı..

Yoksa kökten, 'Siz gazeteci falan değilsiniz, siz ahlaksızsınız, siz bu ülkenin düşmanısınız.. Allah korusun bir savaşa girecek olsak, siz kendi insanımıza kurşun sıkacak kadar hainsiniz' diyerek..

Bunların tüm medya kuruluşlarını, kapatmak gerekmez mi?

Sanki basit eleştiriler için RTÜK tarafından ceza kararları alınıyormuş gibi hava estirerek, 'Toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmak deniliyor. İzleyici yurttaşlar, toplum neyin ne olduğunu biliyor.'

Vicdansızlığı görüyor musunuz..

Ayet-i kerimede 'Fitne katl’den kötüdür' buyuruluyor..

Evet, bunların çıkarttıkları fitne, yalan, iftira, insanları öldürmekten daha kötü fiiller.

Cezaları da, daha ağır olmalıdır."