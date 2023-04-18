RTÜK'ün ceza kestiği 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi "muhafazakar aile yapısına saldırı" iddiasıyla geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) ceza almıştı.

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisindeki "kadına şiddet ve zorla evlendirme" sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL'lik para cezası vermişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise diziye ilişkin bir bülten yayımladı.

Bültende şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan incelemelerin ardından dizinin tepki çeken bölümündeki sahnelerde kadına yönelik şiddetin yer aldığı tespit edilmiş, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının s bendinde yer alan ‘Yayın hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.’ hükmü kapsamında ‘program durdurma’ cezası uygulanmıştır. RTÜK, daha önce de ‘kadına şiddet’ sahneleri içeren bir dizi filmle ilgili ‘program durdurma’ cezası uygulamıştır.”