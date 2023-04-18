MHP'li vekilden sarhoş sürücüye kurşun ve dayak: Telefonunu aldılar

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında "İddia: MHP'li vekilden sarhoş sürücüye kurşun ve dayak" başlığını kullanarak yaşanan olayı aktardı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve iki danışmanı 13 Nisan'da Kayseri'den Ankara'ya dönerken, Hacıbektaş'ta önlerinde seyreden B.K. adlı sürücüyle sollama tartışmasına tutuştu" diyen Saymaz, "Alkollü olan B.K., Özdemir'e yol vermedi. Kovalamaca yaşandı. İddiaya göre Özdemir ya da danışmanları aracı durdurmak için 5-6 el ateş etti. Kurşunlar araca isabet etti. Özdemir ve danışmanları sarhoş sürücüyü dövdü, cep telefonunu aldı. Olay Hacıbektaş Emniyeti'ne yansıdı" ifadesini kullandı.

Saymaz, "İddiayı sorduğum Özdemir ‘Bahsettiğiniz gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor’ demekle yetindi" aktarımında bulundu.