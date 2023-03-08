RTÜK'ün bugünkü toplantısından Flash Haber ve Habertürk'e ceza çıktı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, üst kurulun bugünkü toplantısında Flash Haber ve Habertürk TV’ye yüzde 3 oranında idari para cezası verildiğini açıkladı.

Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu" diyerek karara tepki gösterdi.

Taşcı paylaşımında şunları kaydetti:

“İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın depremdeki sorumluluklarından ‘takdir-i ilahi’ diyerek kaçan yöneticilere ve Diyanet Başkanlığı’nın gerçek kimliğinden saptığına yönelik eleştirileri nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ile 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karar oyçokluğuyla alındı.

RTÜK, Fatih Altaylı’nın depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK’ten gelen talimatla engellendiği açıklamaları nedeniyle de Habertük’e yüzde 3 idari para cezası kararı aldı. Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu.”