RTÜK'ten televizyonlara: Analizlere dikkat edin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) televizyonlara, tartışma programlarında veya haberlerde "terörle mücadeleyi zaafa uğratabilecek" analizlerden kaçınma uyarısı yaptı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada "Tartışma programlarında veya haberlerde maalesef terörle mücadelemizi zaafa uğratabilecek kimi bilgiler 'analiz' adı altında ekranlara getirilmektedir. Medya kuruluşlarımızı bu konuda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri konusunda önemle ikaz ediyoruz" denildi.

Açıklamada "Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla, başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz, uğratmak istemez. Bu vesile ile tekrar kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve millete baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.