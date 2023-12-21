RTÜK Başkanı'ndan 'Kızıl Goncalar' açıklaması: Şikayetleri inceliyoruz

Fox TV'de ilk bölümü yayınlanan "Kızıl Goncalar" dizisi gericileri öfkelendirmiş, dizinin "tarikatları hedef aldığı" gerekçesiyle yasaklanması çağrıları yapılmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dizinin adını vermeden yaptığı açıklamada "FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin şikayetlerin" incelenmekte olduğunu duyurdu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Şahin'den Misvak'a yanıt

Şahin'in bu paylaşımının ardından kısa bir süre sonra gerici mizah dergisi Misvak'ın "RTÜK! Gündüz Kuşağında aile yapısına dinamit döşeyen Müge Anlı ve Esra Erol'a ses çıkarmadın! Acun'un LGBT propagandasına göz yumdun! Son olarak #KızılGoncalar gibi ucube bir diziyi görmezden geliyorsun! Yeter #RtükUyuma ! @ebekirsahin!" şeklindeki paylaşımına yanıt vermesi dikkat çekti.

Şahin sözkonusu paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:

"Millî ve manevi değerlerimizi koruma adına yaptığımız mücadeleyi sergilerken bir tek destek mesajınızı göremeyen biri olarak eleştirileri bu kadar kolay yapmanıza şaşırıyorum.

Sadece eleştirmek için bakmak yerine RTÜK olarak neler yaptığımızı, hangi kararlı mücadeleyi verdiğimizi görebilseydiniz, kurumumuzu ve şahsımı hedef alan bu haksız ithamda bulunmazdınız.

Bu haksız eleştiri içeren mesajınızı kabul etmiyorum ve size iade ediyorum."