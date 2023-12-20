'Kızıl Goncalar' dizisi gericileri öfkelendirdi: 'Tarikatları hedef alıyor, yasaklanmalı'

Fox TV'de ilk bölümü önceki akşam yayınlanan "Kızıl Goncalar" dizisi Yeni Şafak ve Akit'le birlikte Mil Diyanet Sen'in de hedefi oldu.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı dizi, Atatürkçü bir hekim olan Levent ile bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in hayatlarının kesişmesini konu alıyor.

Dizi, henüz ilk bölümü dahi yayınlanmadan, fragmanında geçen "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler, onlardan biriyle yolum kesişti", "Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak, ümit dağıtarak... Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözleri nedeniyle gericilerin hedefi haline gelmişti. Yapım şirketi daha sonra tanıtım filminde geçen "Ahiler" ifadesini çıkarmıştı.

Dizide konu edilen kurmaca tarikatın adı "Faniler" oldu.

Yeni Akit ve Yeni Şafak ilk bölümü önceki gün yayınlanan diziyi aynı ifadelerle hedef aldı: "İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için sosyal medya harekete geçti. İslam'ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan sözlere Müslümanlar sessiz kalmadı. Skandal dizi ve yayınları yüzünden 'RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor' denilerek defalarca kez şikayet edilen kanal için RTÜK yeniden göreve çağrıldı."

'Kızılcık Şerbeti yetmedi...'

Öte yandan Mil Diyanet-Sen adlı gerici sendika da dizinin yasaklanmasını istedi. Sendikanın genel başkanı Celaleddin Gül "Kızılcık Şerbeti yetmedi, şimdi de Kızıl Goncalar skandalı" başlığıyla bir yazılı açıklama yaptı.

Gül açıklamasında "Son dönemlerde yeni dizi sezonunun başlamasıyla beraber, bazı kanallarda yayınlanmaya başlanan dizilerdeki din düşmanlığı ve ahlaksız sahneler aziz milletimizin sabrını zorlamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Aile Bakanlığı, Diyanet ve RTÜK'ün "İslam düşmanlığı yapan dizilere son vermek için" bir araya gelmesini isteyen Gül, dizinin yasaklaması için "RTÜK’ü göreve davet ettiklerini" kaydetti.

Kızıl Goncalar'ın konusu ne?

Dizinin ilk bölümünde, deprem nedeniyle İstanbul'a taşınan tarikat bağlantılı bir çekirdek aile, önce tarikata ait külliyeye taşınıyor, ardından anne ve baba tarikat tarafından işe sokuluyor. Özgü Namal'ın canlandırdığı anne, Meryem, kızları Zeynep'in (Mina Demirtaş) tarikat şeyhinin oğluyla evlendirilmek istendiğini öğrenince bunun önüne geçmek için mücadeleye girişiyor.

Özcan Deniz'in oynadığı Levent karakteriyse bir yandan, tarikatçıların deyişiyle "28 Şubat'çı" babası (Suavi Alkanlı), babanın deyişiyle "yetmez ama evetçi vatan haini" karısı (Hazal Türesan) ve başarı beklentisi nedeniyle psikolojisi harap olmuş kızı (Esma Yılmaz) arasındaki ilişkileri yürütmeye çalışıyor. İlk bölüm, Meryem ve Levent karakterlerinin karşılaşmasıyla sonlanıyor.