RTÜK'ten orman yangınlarına ilişkin yayınlar hakkında açıklama

RTÜK, orman yangınlarına ilişkin yayınlar hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, yayınlarda "sağlıklı bilgi için orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara ve kulaktan dolma bilgilere riayet edilmemesi, özellikle sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek asılsız haberlere yer verilmemesi gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, "Bu minvalde yayıncı kuruluşlarımızdan bu ve bunun gibi afet durumlarında özel itina beklediğimizin altını çizerek, aksi durumun çeşitli yaptırımları doğuracağını hatırlatırız" denildi.