RTÜK'ten HalkTV'ye inceleme: 'Provokatif yayınlar kabul edilemez'

RTÜK Başkanı Şahin, HalkTV hakkında inceleme başlatıldığını duyurarak, 'yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez' dedi.

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, HalkTV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Ebubekir Şahin, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

Sömürgeci ülkeler örnek verilmişti 

HalkTV'de, Seda Selek'in sunduğu "Perdenin Önü Arkası" programına katılan Royal Holloway Londra Üniversitesi öğretim üyesi Mashuq Kurt, AKP'nin HÜDA PAR ile ittifak kurmak istemesini şu sözlerle değerlendirmişti:

"Devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil Osmanlı'nın dahi, Kürtlere yönelik siyasetinde hep benzer bir şey var. Bir şekilde ikilik dediğimiz bir eksende oluşan, menfaat gruplarından daha zayıf olanın daha güçlü olana karşı destekleme. Sömürgeci güçler de Afrika'da, Asya'da ve benzeri yerlerde yaptılar. Son tahlilde şunu söyleyebilirim: AK Parti, Kürt trenini kaçırdı, geçmiş olsun."

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