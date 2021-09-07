RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da "çocuğuma dokunma, hadi yürü yürü" diyerek el hareketiyle tepki gösteren bir yurttaşın, gazeteci İsmail Saymaz tarafından eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye ceza verdi.

RTÜK'ün verdiği cezayı CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından duyurdu.

Taşçı, "CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da kadim Anadolu kültürüne aykırı, nezaketten uzak davranan hanımefendinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye oy çokluğuyla %3 para cezası verildi. O hanımefendi başka siyasetçi şahsa aynı davranışı sergilese hali nice olurdu!?" dedi.