RTÜK'ten Avrupa Konseyi'nden fon açıklaması: Aynı kefeye konulması aymazlık

Fon alan medya kuruluşlarına ilişkin bir açıklama yaparak "milli güvenlik sorunu" diyen Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Avrupa Konseyi’nden fon alacağı ortaya çıktı. RTÜK projenin askıya alındığını duyurdu ve AB fonları ile "dış menşeili çeşitli kuruluşların" para aktarımının aynı kefeye konmasının "aymazlık" olduğunu ileri sürdü.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından, Türkiye’de medya kuruluşlarının yabancı kurum ve kuruluşlardan fon almasıyla ilgili "'Medya kuruluşlarının fon alması milli güvenlik sorunu oluşturabilir' açıklaması yapan RTÜK’ün, Avrupa Konseyi’nden 3,6 milyon Avro fon alacağını" açıkladı. Taşcı, "Yurt dışından fon alan medya kuruluşlarını 'milli güvenlik sorunu' olarak gören RTÜK, Avrupa Konseyi'nden 3,6 milyon Euro fon alacak! Mesele fon değil, kimin aldığı..." dedi.

RTÜK'ten açıklama: 'Askıya alındı'

Paylaşımın ardından RTÜK Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Ülkemizin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere Avrupa Birliği’ne üzerine düşen oranda kaynak aktardığı herkesin malumudur. AB tarafından da Türkiye’ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır" denildi.

"Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, "AB’nin karşılanmaz talepleri sebebiyle" projenin kurum tarafından askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Haberlerde geçen rakamın yarısı zaten Konseyin kendi masrafları için ayrılacakken, Üst Kurulumuzun kasasına girecek bir tutarın olmadığı açıktır. Uygulama aşamasına geçmeyen mezkûr projede elde edilecek kaynağın değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesi dâhil birçok alanda eğitim giderleri için kullanılması planlanmıştı.

Söz konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, YALAN HABER’dir.

Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir."