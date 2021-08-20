RTÜK'ten Avrupa Konseyi'nden fon açıklaması: Aynı kefeye konulması aymazlık

Fon alan medya kuruluşlarına ilişkin bir açıklama yaparak "milli güvenlik sorunu" diyen Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Avrupa Konseyi’nden fon alacağı ortaya çıktı. RTÜK projenin askıya alındığını duyurdu ve AB fonları ile "dış menşeili çeşitli kuruluşların" para aktarımının aynı kefeye konmasının "aymazlık" olduğunu ileri sürdü.
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından, Türkiye’de medya kuruluşlarının yabancı kurum ve kuruluşlardan fon almasıyla ilgili "'Medya kuruluşlarının fon alması milli güvenlik sorunu oluşturabilir' açıklaması yapan RTÜK’ün, Avrupa Konseyi’nden 3,6 milyon Avro fon alacağını" açıkladı. Taşcı, "Yurt dışından fon alan medya kuruluşlarını 'milli güvenlik sorunu' olarak gören RTÜK, Avrupa Konseyi'nden 3,6 milyon Euro fon alacak! Mesele fon değil, kimin aldığı..." dedi.
RTÜK'ten açıklama: 'Askıya alındı'
Paylaşımın ardından RTÜK Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Ülkemizin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere Avrupa Birliği’ne üzerine düşen oranda kaynak aktardığı herkesin malumudur. AB tarafından da Türkiye’ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır" denildi.
"Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, "AB’nin karşılanmaz talepleri sebebiyle" projenin kurum tarafından askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: