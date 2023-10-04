RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporu gündeme alındı.

Kanalda Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında 1 Ekim'de Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıya yönelik kullanılan ifadeler sebebiyle "Yayıncılık hizmetleri terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulanması kararlaştırıldı.

Kanaldaki Haber Masası programında da bir konuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kanun Hükmü filmi sebebiyle 60. Altın Portakal Film Festivali'nden desteğini çekmesine ilişkin kullandığı ifadelerin de "dayanaktan yoksun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçlayıcı ve töhmet altında bırakıcı" şekilde yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine hükmedildi ve Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.