RTÜK'ten ceza yağmuru: Deprem eleştirileri gerekçe sayıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Fox TV, Halk TV, Tele1 ve Flash Haber'e ayrı ayrı yüzde 3 para cezası verildiğini duyurdu.
Taşcı, “RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan 'tarafsız', karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun” ifadeleriyle tepki gösterdiği kararın ayrıntıları şu sözlerle aktardı:
- RTÜK, Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun’un iktidarın kadına yönelik “okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın” anlayışını eleştirmesi nedeniyle Fox TV’ye yüzde 3 para cezası verdi.
- RTÜK, Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda konuk Turgut Kazan ile deprem sonrası “can pazarında vinç ticareti” haberini değerlendirmeleri ve ölen sayısının farklı gösterilmesini eleştirmeleri nedeniyle de Halk TV’ye özgürce kanaat oluşumunu engellemekten yüzde 3 para cezası verdi.
- Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programında Şanlıurfa Belediyesi’nin yurtdışından bölge ıslahı için gönderilen yardımların Afganistan’a Taliban’a gönderilmesi kararını eleştirmelerini belediyeyi küçük düşürme sayan RTÜK, Tele 1’e de yüzde 3 para cezası verdi.
- İktidarın deprem bölgesindeki insanları yalnızlığa terk ettiği ve yıkıntılardan insanları çıkarmayarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı ifadelerinin dile getirildiği Flash Haber’deki "Cüneyt Akman İle Zamanın Ruhu" programına da ceza verildi.