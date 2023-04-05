Maraş'ta hafriyat kamyonları molozları köy yollarına döküyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Şahintepe mevkiindeki Ortaköy'de iş makinalarının hafriyat malzemelerini yollara döktüğü ortaya çıktı.

Tetirlik-Ortaköy yolu istikametinde yollara ve yol kenarlarına dökülen inşaat molozları bölgeye yakın köylerde kaygıya yol açtı.

Asbest tehlikesi var

Özellikle 20 yaşının üzerinde olan inşaatların molozlarında asbest tehlikesi olabileceğine dikkat çeken uzmanlar ise bu tür hafriyat çalışmalarının planlı ve profesyonel ekiplerce yapılması gerektiğini ifade ediyor. Hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun solunması sonucunda akciğere ve akciğer zarına yapışan asbest maddesi ilerleyen dönemlerde kansere neden olabiliyor. Aynı zamanda tarım arazilerine dökülen hafriyat malzemeleri yine aynı şekilde yeraltı sularına yağmurlarla karışarak içme suyuna ya da tarım arazilerindeki ürünlere zarar verebilme potansiyeline sahip.

Birçok örnekte hafriyat çalışması yapılan numunelerde asbest olup olmadığında dair tespit çalışmasının dahi yapılmadığını ifade eden uzmanlar, hafriyat çalışması yapan işçilerin de koruyucu ekipmanlar ve iş kıyafetleri ile çalışması gerektiğini belirtiyor. Özellikle gıda ve gündelik kullanım malzemelerinin bu tozlara uzak olması gerektiğinin altı çizilirken molozların yol kenarlarına ve tarım arazilerine plansızca dökülmesine karşı uyarılarda bulunuluyor.

Hafriyat çalışmaları plansız yapılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiği Pazarcık Tetirlik Köy Evi gönüllülerinin tespit ettiği moloz dökme örneğinde, hafriyat çalışması yapan işçilerin molozları "kaymakamlığın belirlediği noktalara döktüklerini" ifade ettikleri belirtiliyor.

Tetirlik ile Ortaköy köy yollarının üzerine döküldüğü görülen molozların hem yolu daralttığı için araç trafiğini tehlikeye soktuğu için hem de sebep olduğu sağlık sorunlarından dolayı yöre halkı tarafından kaygıyla ve tepkiyle karşılanıyor. Yetkililerin zemini koruma altına aldıktan sonra belirtilen yerlere molozların dökülmesini talep eden köylüler ise yapılan hafriyat çalışmalarının rastgele ve plansız yapıldığını ifade ediyor.