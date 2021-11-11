RTÜK'ten Başak Cengiz'in öldürülmesine ilişkin yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin yayınlara yasak getirildiğini açıkladı.

RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"T.C. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 11/11:2021 tarihli ve 2021/6780 D. İş sayılı karar ile Başak Cengiz'in kılıçla öldürüldüğü olayla ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."