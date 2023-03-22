RTÜK yine ceza yağdırdı: Tele1, Fox, Halk TV, Show TV

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabının tanıtımını yapan Halk TV’ye beş kez program durdurma cezası verdi. Ali Sunal'ın Güldür Güldür'deki konuşması ile öne çıkan Show TV'ye "kadına şiddet" nedeniyle ceza verilirken, Tele1 ve FOX TV’ye de para cezası kesildi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kurumun seçim öncesi eleştirel yayın yapan yayıncıları "hizaya getirmeyi hedeflediğini" belirterek cezaları şöyle aktardı: