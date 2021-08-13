RTÜK yangın sonrası şimdi de sel haberleri için devrede

Orman yangınları hakkında medya kuruluşlarına önce talimat, sonra da ceza veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu sefer de sel haberleri için açıklamada bulundu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Devletimiz bölgedeki tüm yaraların sarılması için teyakkuza geçerek tüm birimleriyle seferber oldu. Tıpkı orman yangınlarında olduğu gibi afet bölgesinden yayın yapan tüm kuruluşlarımıza basın etik değerleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyor, değerli medya kuruluşlarından doğru haber vermelerini ve dezenformasyondan kaçınmalarını rica ediyoruz" dedi.