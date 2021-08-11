İlhan Taşcı'nın alınmadığı RTÜK toplantısından 6 kanala 'yangın haberi' cezası çıktı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, bugünkü RTÜK toplantısına katılımının engellendiğini belirterek yargıya başvuracağını açıkladı. Taşcı'nın alınmadığı toplantıdan 6 kanala yangın haberleri yüzünden ceza kararları çıktı.

İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifiyle AKP'li ve MHP'li üyelerin oylarıyla kendisine "ihsas-ı rey" (oyunu belli etme) suçlamasında bulunularak toplantıya katılmasının engellendiğini açıkladı.

Taşcı toplantıya katılmasının engellenme gerekçesininse yangın haberlerine sansür girişimini deşifre etmesi olduğunu bildirdi.

Yangın haberlerine ceza isteminin görüşüleceğini açıklamıştı

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Taşcı "Bugün Üst Kurul toplantısında, beni 'ihsası reyde' bulunmakla suçlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifi, AKP ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla toplantıya katılmam engellendi ve salondan ayrılmak zorunda bırakıldım" dedi.

Taşcı şunları kaydetti:

"Bunun gerekçe ise yangın haberlerine 'özel hat' üzerinden sansür girişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam. Bu, iktidarın ülkedeki antidemokratik ve hukuka aykırı uygulamalarıyla uyumlu bir karardır.

Sosyal medya hesabım üzerinden dün yaptığım bilgilendirmede, RTÜK’ün talimatına rağmen yangına ilişkin haber ve görüntüleri paylaşan Fox TV, Habertürk, Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında ceza isteminin karara bağlanacağını duyurmuştum. Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir."

RTÜK Başkanının bana dönük ‘Üst Kurul toplantısına katılmasını engelleyip, sesini keselim, kamuoyunu aydınlatmasını önlemiş oluruz” çabası beyhudedir.

84 milyon yurttaşın haber alma hakkını korumak için susmayacağım, halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğim.

Açıklamam ektedir👇 pic.twitter.com/VDsV1lu5v7 — İlhan Taşcı (@ilhantasci) August 11, 2021

Müzakerelerin gizliliği kuralına her zaman özen gösterdiğini vurgulayan Taşcı, "RTÜK Üyesi olarak benim sorumluluğum, halkın haber alma hakkına ilişkin iktidarın RTÜK eliyle koymaya çalıştığı kısıtlamalara karşı çıkmaktır. Bu yöndeki düşüncelerimi ve eylemlerimi kamu yararı doğrultusunda toplumla paylaşmak da bu sorumluluğumun ve görevimin bir parçasıdır. Ne RTÜK Yasası'nda ne de başkaca bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bile "müzakerelerin gizliliği" kuralını ihlal ettiğini iddia edemediğini belirten Taşcı, "Varsa öyle bir iddiası buyursun kanıtlasın" diye belirtti .

Taşcı "Hukuktan yoksun, keyfi bu karar benim için yok hükmündedir. Ve bunu yargıda tescil ettirmek için gerekli girişimlerde bulunacağım" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı'ndan açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan Üyemiz Sn. İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum" dedi.

Taşcı'nın alınmadığı toplantıdan 6 kanala yangın haberleri nedeniyle ceza çıktı

Taşcı'nın alınmadığı Üst Kurul toplantısından FOX TV, KRT, Tele 1, Habertürk TV, Halk TV ve TR 35 kanallarına yangınlarla ilgili haberleri nedeniyle ceza kararı çıktı.

Toplantıda, KRT, Fox TV, Haber Türk, Halk TV ve Tele 1’in orman yangınlarına ilişkin yayınları, hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporları ışığında incelendi. Toplantıda KRT, Fox TV, Haber Türk, Halk TV ve Tele 1’e oyçokluğu ile ceza kesildi. Ceza talepleri, “kriz zamanı habercilik etiğinden uzak yayın yapmak”, “belirli konuların sürekli gündemde tutularak algı oluşturmak”, “gerilimi artıracak yorum yapmak” ve “kaygı verici görüntülerin, abartılı seslendirme tarzı, alev ve duman görüntüleri eş zamanlı olarak aktarmak” gerekçelerine dayandırıldı. Taleplerden birinde “Muhabir de mağdurlardan biri olmuş ve yaşadığı bireysel stresi abartılı bir şekilde aktarmıştır” gerekçesinin kullanılması dikkat çekti.