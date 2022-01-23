RTÜK 'TELE1 gündemi'yle olağanüstü toplanıyor, Yanardağ dayanışmaya çağırdı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin‘in üst kurulu TELE1 gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırdığını duyuran Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ “Ben de kamuoyunu, namuslu ve bağımsız gazetecileri, basın meslek örgütlerini ve bütün demokrasi güçlerini, TELE 1 ile dayanışmaya çağırıyorum” dedi.

Tele1 ekranlarında kullandığı atasözü nedeniyle TELE1’i ve gazeteci Sedef Kabaş’ı hedef haline getiren iktidar ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen Kurul’u yarın saat 12:00’de olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı. Taşcı, “RTÜK Başkanı, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen yarın saat 12’de Üst Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı! Amaç Sedef Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1'e haddini bildirmek. Kabaş tutuklu! Bu neyin telaşı? Amaç belli Saraydan gelen talimatı bir an önce yerine getirmek” dedi.

Yanardağ: Sansüre ve tehditlere geçit vermeyelim

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından kamuoyunu dayanışmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı:

“RTÜK Başkanı E. Şahin, üst kurulu Tele1 gündemiyle yarın olağanüstü (Erken) toplantıya çağırmış. Ben de kamuoyunu, namuslu ve bağımsız gazetecileri, basın meslek örgütlerini ve bütün demokrasi güçlerini, TELE 1 ile dayanışmaya çağırıyorum. Sansüre ve tehditlere geçit vermeyelim.”

İstanbul Barosu'ndan destek

TELE1'in haberine göre İstanbul Barosu Başkanlığı da kanala ve Sedef Kabaş’a yapılan haksızlığa tepki göstererek Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a bir metin gönderdi. Metinde, “İnsan haklarının, ifade özgürlüğünün savunuculuğunu yapmaya, laiklik ilkesinden ödün verilen her türlü eylem ve söylemin karşısında olacağız” ifadelerine yer verildi.

Merdan Yanardağ, dün yaptığı açıklamada TELE1’e karşı yeni bir saldırı hazırlığının yapıldığını açıklamıştı.