AKP, Erdoğan'ı eleştirmeyi 'nefret söylemi' ilan etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Erdoğan'a yönelik "nefret söylemi" olduğunu iddia etti ve buna "sessiz kalanları" hedef aldı.

Çelik yaptığı paylaşımda "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete 'yatırım' yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline “yatırım” yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" ifadesini kullandı.