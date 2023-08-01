RTÜK istedi, mahkeme karar verdi: TELE1 yedi gün karartılacak

RTÜK, TELE1’in karartılmasına karşı çıkan yürütmeyi durdurma kararı için üst mahkemeye başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

TELE1 ekranları 6-12 Ağustos tarihleri arasında 7 gün karartılacak.

Ne olmuştu?

RTÜK, TELE1’e genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle yedi gün yayın durdurma, beş kez program durdurma, iki kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

TELE1 yönetimi, RTÜK’ün bu kararına karşı Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı.

Mahkeme başvuruyu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdururken, RTÜK’e de 30 günlük savunma süresi tanımıştı.

RTÜK, bu sürede yürütmeyi durdurma kararı için üst mahkemeye başvurmuştu.