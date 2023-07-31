Merdan Yanardağ için yapılan itiraz yine reddedildi: TELE1 AYM'ye gidiyor

Televizyonda yaptığı bir konuşmasının montajlanması üzerine gözaltına alınıp ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutukluğuna yapılan itiraz bir kez daha reddedildi. TELE1 Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacak.

Ne olmuştu?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, 4 Soru 4 Cevap programında AKP'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alınan Yanardağ tutuklanmıştı. Yanardağ hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamede, 'terör örgütü propagandası yapmak', "suçu ve suçluyu övmek" iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti

RTÜK TELE1'e de 7 gün ekran karartma cezası verilmişti.