RTÜK dijital platformlara sopa gösterdi: 'Denetimlere hız verildi'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformların son zamanlarda yayıncılık ilkelerini fazlaca ihlal ettiğini öne sürdü.

Açıklamada RTÜK’ün, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında içerik denetimlerine hız verdiği, izleme uzmanlarınca platform yayınlarının dikkatle takip ettiği vurgulandı.

Son dönemde bu platformlara ilişkin çokça şikayet alındığı, yayıncılık ilkelerinin fazlaca ihlal edildiği kaydedildi. Gerekli hallerde ‘en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği’ belirtildi.

Açıklamada ‘RTÜK’ün kırmızı çizgileri’ sıralandı; ‘milli güvenlikten taviz vermeyen Kurul’un yayınlarda terör ve terör propagandası ile, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine asla müsaade etmeyeceği’ kaydedildi.

Atatürk ve Erdoğan aleyhine yayınlara izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada şunlar belirtildi: