RTÜK Başkanı’ndan Erdoğan’a: Şahsınıza yönelik söylemlere izin vermeyeceğiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK tarafından düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni’nde yaptığı konuştu.

Şahin, törende AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Son dönemlerde şahsınıza yönelik olarak hiç de ahlaki ve insani olmayan söylemlerde bulunulmasına, hele hele de bu söylemlerin ve eylemlerin medya üzerinden yapılmaya çalışılmasına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğimizi tekraren kararlı bir şekilde belirtmek istiyorum” dedi.

Şahin yaptığı konuşmada, “AKP’li Cumhurbaşkanına hakaretten” tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın konuşması nedeniyle TELE 1 televizyonuna kesilen cezayı da anımsattı.

Bilindiği üzere, kısa bir süre önce RTÜK, Sedef Kabaş’ın sözleriyle, “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla TELE 1’e yüzde 5 idari para cezası, beş kez de program durdurma cezası verdi.

Öte yandan, Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de kanala, yüzde 3 idari para cezası verilmişti.