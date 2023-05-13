RTÜK Başkanı reyting haberine sinirlendi: 'Sayın Cumhurbaşkanımız açık ara birincidir'

Cumhuriyet gazetesinin reyting ölçümlerini açıkladığı haber RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i sinirlendirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak canlı yayını nedeniyle birçok kanalda dizilerin yeni bölümü yayımlanmadı. Aynı sıralarda Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise FOX yayınında soruları yanıtladı. Reyting sonuçlarında ise Erdoğan'ın ilk 10'a giremediği görüldü.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

Şahin yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını aksine izlenme oranlarının çok yüksek olduğunu iddia etti, "Tamamen yalan haber, dezenformasyon tam olarak budur. Reyting ölçümlerine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşamki yayını açık ara tüm zamanlarda birincidir. Diğer yayınlara 4 kata kadar fark atmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.