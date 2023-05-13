Kılıçdaroğlu'ndan seçim çağrısı: 'Bunu aklınızın bir kenarında tutun'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sandıklarda olacak kahramanlara..." başlıklı bir video paylaştı.

Seçim güvenliğine ilişkin son günlerde artan tehditler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Polisimize yapılan baskılar, cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum şovlarının tek amacı vardı: Sizi o sandıklardan uzak tutmak" dedi. Söz konusu girişimlere karşın sandık gönüllüsü olmak isteyenler nedeniyle telefonlarının kitlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kimseyi korkutamadılar" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Hükümetler geçicidir, devlet bakidir. Aslolan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, video mesajında şunları söyledi:

"Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarım; son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, cep telefonu ile kimliğe ulaşıyorum şovlarının tek amacı vardı, sizi o sandıklardan uzak tutmak. Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi, kimseyi korkutamadılar.

O sandıklara müşahit gidecek gönüllüler, erdem savaşçıları, vicdan emekçileri, onlar hepimizin olmak istediği kişiler. Demokrasi emekçilerine teşekkür ediyorum, hikayenizi dünya konuşacak, yıllarca anlatılacaksınız. Ankara, İstanbul seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyecek, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere; hükümetler geçicidir, devlet bakidir. Aslolan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil, devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım, çoğu gitti, azı kaldı!"

Video ise şöyle: