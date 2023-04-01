RTÜK Başkanı, Emre Kınay'ın 'yemek yasağı' iddiasını yalanladı

Oyuncu Emre Kınay, RTÜK'ün dizilerde yeme ve içme sahnelerini 1 ay süreyle yasakladığını iddia etti. RTÜK Başkanı Şahin ise iddianın doğru olmadığını söyledi.

Haber Merkezi

Oyuncu Emre Kınay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dizi yapımcılarına yazı gönderdiğini, Ramazan nedeniyle dizilerde yeme-içme sahnelerine yasak getirildiğini öne sürdü.

"Bir ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek sahnelerde yasak" diyen Emre Kınay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek, su içiremezsiniz... Yoksa ceza şartı var... 4. Murat döneminden beter!!! Sesini çıkaran yapımcı da yok; oyuncu, 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?"

RTÜK Başkanı: İftira

Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, iddianın doğru olmadığını belirtti.

RTÜK'ün yapımcılara yazı göndermediğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"LÜTFEN DİKKAT! Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, YALANDIR. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu DEĞİLDİR." 

Haber

Kılıçdaroğlu: Ben onların operasyonunu umursamam, samimi olarak üzgünüm