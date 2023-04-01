RTÜK Başkanı, Emre Kınay'ın 'yemek yasağı' iddiasını yalanladı

Oyuncu Emre Kınay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dizi yapımcılarına yazı gönderdiğini, Ramazan nedeniyle dizilerde yeme-içme sahnelerine yasak getirildiğini öne sürdü.

"Bir ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek sahnelerde yasak" diyen Emre Kınay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek, su içiremezsiniz... Yoksa ceza şartı var... 4. Murat döneminden beter!!! Sesini çıkaran yapımcı da yok; oyuncu, 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?"

RTÜK Başkanı: İftira

Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, iddianın doğru olmadığını belirtti.

RTÜK'ün yapımcılara yazı göndermediğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"LÜTFEN DİKKAT! Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, YALANDIR. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu DEĞİLDİR."