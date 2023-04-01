Kılıçdaroğlu: Ben onların operasyonunu umursamam, samimi olarak üzgünüm

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği iftar programında konuştu.

İftar programı için dün gittiği lokantada fotoğraf çektirirken seccadeye bastığı fotoğrafa değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesi ile ilgili sadece iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam, öyle bir alışkanlığım da yoktur. Öyle de yetişmedim, herkesi kucaklarım, herkese saygı duyarım" diye konuştu.

Salonun kalabalık olduğunu ve seccadeyi görmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim: Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez, bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve var oluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum."

'Devletin dini adaletse...'

Türkiye'deki sorunların temelinde adaletsizliğin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Değerli dostlarım, İslamiyet hangi tarzda yönetildiğinizle değil, nasıl yönetildiğinizle ilgilidir. Şöyle veya böyle değişik yöntemler olabilir. Ama nasıl yönetildiğiniz önemlidir. Bizim inancımızda, demokrasi anlayışımızda yönetimin temelini adalet oluşturur. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, kucaklaşma olmaz, bereket olmaz. Devletin dini adaletse her birimiz tek tek adalet için mücadele etmek ve adaleti bu topraklara getirmek zorundayız. Bugünkü yaşadığımız problemlerin tamamı adaletsizlikten kaynaklanıyor" dedi.