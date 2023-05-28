RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den seçim yasağı açıklaması: Azami dikkat bekliyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda medyadan azami dikkat beklediklerini ifade etti.

YSK'nın 21.00 olan yasak saatini öne çekebileceği belirtilen açıklama şöyle:

"Kıymetli yayıncı dostlarımız; İlk turda olduğu gibi ikinci turda da medya mensuplarımızdan yayın yasakları noktasında azami dikkat bekliyoruz. YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21.00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur."