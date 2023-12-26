RTÜK 2023’te 76 yaptırım uyguladı, para cezaları yüzde 90 arttı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2023 yılında haber yayın kanalları, genel yayın türündeki ulusal kanallar ve dijital platformlara toplam 76 yaptırım uyguladı.

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; RTÜK, en fazla "tarafsızlık ilkesinin çiğnenmesi" gerekçesiyle yaptırım uyguladı. "Tarafsızlık ilkesinin çiğnenmesi" gerekçesiyle 14, "milli manevi değerler ve genel ahlakın korunmasına aykırılık" gerekçesiyle ise 11’er ceza verildi.

TELE 1’e 17, Halk TV’ye 15, FOX TV’ye de 5 kez yaptırım uygulandı. Ayrıca yıl içinde Flash Haber’e 6, KRT’ye 4, Show TV’ye 3, Habertürk ve Beyaz TV’ye 2’şer, Star TV ile TV 5’e de birer ceza verildi.

Para cezaları yüzde 90 arttı

RTÜK’ün uyguladığı para cezaları da geçen yıla göre yüzde 90 arttı. RTÜK 2023’te 45 milyon TL’ye yakın ceza verdi.

Kanuna göre para cezalarını reklam gelirine göre kesen RTÜK, en fazla para cezasını 25,1 milyon TL ile FOX TV'ye verdi. FOX TV’yi 2,8 milyon TL ile Halk TV ve 1,2 milyon TL ile TELE 1 takip etti. En fazla idari para cezası uygulamasında ise; 14 kez para cezası ile TELE 1 başı çekti. Halk TV 12 kez, FOX TV 5 kez, Flash Haber ise 4 kez idari para cezası ile TELE 1’i takip etti.

En ağır yaptırım TELE 1'e

2023 yılında en ağır yaptırım TELE 1’e uygulandı; RTÜK, TELE 1’in tüm yayınlarını 7 gün süreyle durdurdu.

Kanal bazında en çok program durdurma cezası ise Halk TV’ye verildi. Halk TV’ye 3 yaptırım kararında, 3 ayrı programına, toplam 15 kez program durdurma cezası verildi.

Öte yandan RTÜK’ün başvurusu üzerine “voaturkce.com” ile “dwturkce.com”a erişim engeli getirildi.