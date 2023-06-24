Rostov'da tankların etrafını saran siviller Wagner'i geri çekilmeye davet etti

Wagner'in kontrolü ele geçirdiğini ilan ettiği Rostov'da sokağa inen siviller, askerleri barışçıl bir şekilde geri çekilmeye ikna etmeye çalıştı.

Haber Merkezi

Paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin, Rus ordusuna isyan çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cezalandırılacağını söylediği askerler Rostov'dan Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı.

Wagner ile Rus ordusu arasında kalan sivillerin Rostov'da sokağa çıktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tankların etrafını saran sivillerin, Rus bayrakları asarak Wagner grubunu barışçıl bir şekilde geri çekilmeye ikna etmeye çalıştığı görüldü.

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