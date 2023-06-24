Rostov'da tankların etrafını saran siviller Wagner'i geri çekilmeye davet etti

Paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin, Rus ordusuna isyan çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cezalandırılacağını söylediği askerler Rostov'dan Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı.
Wagner ile Rus ordusu arasında kalan sivillerin Rostov'da sokağa çıktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tankların etrafını saran sivillerin, Rus bayrakları asarak Wagner grubunu barışçıl bir şekilde geri çekilmeye ikna etmeye çalıştığı görüldü.
Rostov'da tankların etrafını saran siviller Wagner'i geri çekilmeye davet ettihttps://t.co/5RSFfcszum pic.twitter.com/RCATfReGui— soL Haber (@solhaberportali) June 24, 2023