Adım adım Wagner krizi: 'Bu sürpriz değildi'

Rusya'nın çeşitli operasyonları için kullandığı paralı askeri şirket Wagner, dün itibariyle yaptığı ayaklanma çağrısıyla dünya gündemine ilk sıradan girdi. Wagner yöneticisi Yevgeniy Prigojin, Rusya ordusunun şirketin cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğunu iddia etti, ayaklanma çağrısı sonrası Rostov kısmen kontrol altına alındı. Bu iddialar Ukrayna ve ABD medyası tarafından hızla paylaşıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı açıklamada, "Hainler cezalandırılacak" dedi.

Hareketin anahtar ismi Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Vasilyeviç Gerasimov’a yönelik eleştirileri ve husumeti ile bilinen bir isim. Uzman isimler operasyonu Şoygu ve Gerasimov’a karşı bir hareket olarak anlamanın yararlı olacağını, Putin’e karşı bir darbe girişimi olmadığını söylüyor.

“Muhtemelen Prigojin ve Wagner’in tasfiyesiyle sona erecek bir süreç ile karşı karşıyayız” diyerek durumu değerlendiren dış politika analisti Aydın Sezer, soL’a Wagner krizinin dününü, bugününü ve geleceğe etkilerini anlattı.

'Prigojin son zamanlarda zaten kontrolden çıkmaya çok yakın bir konumdaydı'

Ukrayna Savaşı’nda Prigojin’in sahip olduğu Wagner grubunun Rusya açısından katkı ve başarılarının olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Sezer bunu bir örnekle anlatıyor, “Bakhmut’ta Artemovsk dediğimiz yerin düşmesinde Wagner, sürecin başından sonuna kadar sahadaydı ve Putin başarılarından ötürü tebrik etti”, fakat bu tebriğin sonuçlarına da değiniyor.

“Fakat Wagner’in savaştaki konumu, özellikle devletten beklediği teçhizat, silah, maddi anlamdaki destek tam istediği düzeyde gerçekleşmediği için olsa gerek özellikle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Vasilyeviç Gerasimov’a karşı zaman zaman eleştiri boyutlarını da aşan ve hakarete varan çok sert söylemlerde bulunageldi. Prigojin bunu yaparken sadece sahip olduğu silahlı güçle değil, Putin’e olan yakınlığı ve ilişkileri boyutuyla da bir anlamda kendisine ve konumuna çok güveniyordu. İş artık o kadar çığrından çıkmaya başladı ki biz artık Prigojin’in kendisine bir özerklik alanı yaratmaya yani ordunun, silahlı kuvvetlerin üzerinde bir konuma doğru hareket ettiğini gözlemlemeye başladık. Bunu Prigojin’in Şoygu ve Gerasimov ile yaptığı tartışmaların ötesinde; zaman zaman devlet yönetimine, birçok başka üst düzey yöneticiye yönelik eleştirilerinden de anlıyoruz. Prigojin son zamanlarda zaten tamamen kontrolden çıkmış ya da kontrolden çıkmaya çok yakın bir konumdaydı.”

Sezer, Savunma Bakanı Şoygu’nun sahadaki özel askeri birliklerin bakanlıkla sözleşme yenileme çağrısını hatırlatıyor. Wagner gibi olmasa da daha küçük çaplı birlikler sözleşmeleri imzalarken, Prigojin bu imzayı atmayarak meydan okuduğunu ve tüm bunların ışığında “Prigojin’in sistem içinde tasfiye edilmesi beklentisi”nin ortaya çıktığını da vurguluyor.

Sezer, Prigojin’in başına bir iş gelebileceğine yönelik düşüncelerin var olduğunu vurgulayarak, “Muhtemelen bu sürecin sonunda kişisel olarak bir panikle böyle bir harekata girişti” şeklinde yorumluyor.

‘Bu girişim Putin’e karşı bir darbe değil’

Batı medyasının ‘Putin’e karşı darbe’ olarak ele aldığı bu olayın Putin’e karşı olmadığını söylüyor ve ekliyor:

“Bu girişim, Putin’e yönelik bir eleştiride bulunmaksızın ama açık hedef olarak hem Şoygu hem Gerasimov’u hedefe yerleştirdiği bir olay. Bu sabah erken saatlerde bakan yardımcılarından biri ile Prigojin Rostov’da görüştü. Diyaloga açık bir izlenim verdi. Putin’in açıklama yapmaması da Prigojin açısından ‘adeta bir göstergeydi’. Fakat ne zaman Putin bir açıklama yaptı ve burada net olarak Wagner’i değil de girişimi hedef aldı. İşte o zaman Putin tarafını seçmiş oldu. Putin’in açıklamasından sonra tüm üst düzey yöneticiler, Putin’e desteklerini açıklamaya başladılar. Bunun ardından Prigojin’den gelen ilk açıklama şunu gösteriyor: Putin’e ‘Biz değil diğerleri hain’ gibi bir mesaj var. Hedefinde hâlâ Putin’in olmadığını gösteriyor.”

Süreç nasıl ilerleyecek?

Sezer, “Prigojin ve Wagner’in tasfiyesiyle sona erecek bir süreçle karşı karşıyayız. Bu doğal olarak batının da çok hoşuna gidecek, özellikle Wagner belasından kurtuldukları için süreci zımni olarak olumlu izlediklerinden eminim. Ama Rusya içerisinde bir karışıklık oluşunu da siyaseten kullanıyorlar bu ayrı bir konu” diyor. Böyle bir kırılmanın yaşanmasının sürpriz olmadığını da vurguluyor ama bu boyutta bir tasfiyeyi beklemediğini de ekliyor. Prigojin’in bu hamlesine yönelik, “Böyle bir girişimde bulunması çılgınlık oldu bu da herhalde kendisine yönelik senaryo konusunda haberdar olduğu hissi uyanıyor bende” diyerek değerlendiriyor durumu.

Bu girişim, Rusya’nın sahadaki durumuna yönelik bir zaafiyet oluşturur mu?

Sezer burada yine bir başka örnek veriyor. Bakhmut düşmeden önce Prigojin’in tek başına bir karar verip birliklerini çekmesi ve ‘bize destek gelmiyor’ diyerek Şoygu’yu hedef almasını hatırlatıyor. “Prigojin uzun süredir Ukrayna harekatını yöneten otoritenin iradesi dışında hamleler yapıyordu” değerlendirmesini yapan Sezer, durumun sebebi olarak da Putin ile kurduğu ilişkiyi gösteriyor ve “Kendisini bu bağlamda Putin’e yakınlığı sebebiyle dev aynasında görmeye başladı” diyor.

“Bu operasyonu Şoygu ve Gerasimov'a yönelik bir hareket olarak anlamak lazım. Bu Rusya’nın sahadaki durumuna yönelik bir zaafiyet yaratmayacağını tahmin ediyorum. Mart’tan beri bu Wagner ile bir şekilde başka kuvvet ve güçlerin Kadirov güçleri de dahil olmak üzere tahkimat yapılması öngörülüyordu. İçten içe ciddi bir sorun vardı, bu sürpriz değildi.”

2024 yılında Rusya’da yapılacak seçime yönelik de bir parantez açan Sezer, “Bu gelişmelerle Putin’in 2024 yılı seçimlerine de start verdiği görüşünü savunanlar var. Rus medyasında yer alan bu görüşe ben de çok karşı değilim. Putin şu anda iç politika açısından da meydan okuyan bir hamle yapmış konum ve duruma geliyor. Gücünü test ettirmemiş oluyor” değerlendirmesini de yapıyor.