İranlı futbolcu Ali Daei'ye ait "Uluslarlarası Futbol Maçlarında En Çok Gol Atan Futbolcu" ünvanını dün gece İrlanda Cumhuriyeti'ne attığı 2 golle Portekizli Ronaldo'ya geçti.
111 gole ulaşan Ronaldo, rekorun yeni sahibi oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Patronların Ensesindeyiz
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Ronaldo, Ali Daei'nin rekorunu kırdı
İranlı futbolcu Ali Daei'ye ait 'Uluslarlarası Futbol Maçlarında En Çok Gol Atan Futbolcu' ünvanı dün itibariyle Portekizli Ronaldo'ya geçti.
Haber Merkezi
İranlı futbolcu Ali Daei'ye ait "Uluslarlarası Futbol Maçlarında En Çok Gol Atan Futbolcu" ünvanını dün gece İrlanda Cumhuriyeti'ne attığı 2 golle Portekizli Ronaldo'ya geçti.
111 gole ulaşan Ronaldo, rekorun yeni sahibi oldu.