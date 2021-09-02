Ronaldo, Ali Daei'nin rekorunu kırdı

İranlı futbolcu Ali Daei'ye ait 'Uluslarlarası Futbol Maçlarında En Çok Gol Atan Futbolcu' ünvanı dün itibariyle Portekizli Ronaldo'ya geçti.

Haber Merkezi

İranlı futbolcu Ali Daei'ye ait "Uluslarlarası Futbol Maçlarında En Çok Gol Atan Futbolcu" ünvanını dün gece İrlanda Cumhuriyeti'ne attığı 2 golle Portekizli Ronaldo'ya geçti.

111 gole ulaşan Ronaldo, rekorun yeni sahibi oldu.

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