A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak

2021 Avrupa Şampiyonası'nda şimdiye kadar çıktığı 7 maçı da zaferle noktalayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cuma günü yapılacak Yarı Final'de rakibi Sırbistan olacak.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.
Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'daki final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti. Sırbistan bugün düzenlenen müsabakada Fransa'yı 3-1 mağlup ederek Yarı Final'e yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek dün yarı finale yükselmişti.