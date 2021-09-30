Romanovlar Ekim Devrimi'nden sonra ilk defa Rusya'da düğün yapıyor

Rusya'ya uzun yıllar boyunca hükmetmiş ve Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'ni takiben yargılanmadan kurtulmak için ülkeden kaçan Romanovların son temsilcilerinden Georgiy Mikhayloviç Romanov ve İtalya vatandaşı Victoria Romanovna Bettarini Cuma günü Petersburg'da evlenecek.

Devrik çarlık hanedanlığının mensubu ve nişanlısı St. Isaac Katedrali'nde yüzlerce yabancı konuğun ayrıntılı bir dini nikah kıyacak.

Sömürücülere karşı düzenlenen Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nin ardından Rusya'nın son çarı II. Nikola, Çariçe, prens ve prenseslerle birlikte Temmuz 1918'de Moskova'nın 1.450 km doğusundaki Yekaterinburg kentinde devrimciler tarafından bir kurşuna dizme mangası tarafından öldürüldü.

Aristokratların geri kalanlarıysa halk iktidarına karşı mücadele etmek veya işçiler tarafından yargılanmadan kurtulmak için yurt dışına kaçarken hayatta kalan Romanovların soyundan gelen 40 yaşındaki Georgiy Mikhayloviç, düğünü için Petersburg'un seçimi hakkında Fontanka.ru haber sitesine "Burası Rusya'da geri döndüğümüz ilk yerdi" dedi ve ekledi:

"Bu aileye çok ama çok yakın."

Georgiy Mikhayloviç, Rusya'nın "imparatorluk tahtının varisi" olan Mariya Vladimirovna ve kocası Mihail Pavloviç'in çocuğu olarak İspanya'da doğdu. Hayatının çoğunu Fransa ve İspanya'da geçirdi.

Büyük büyükbabası Kirill Vladimiroviç, 1917 Büyük Sosyalist Ekim Devrimi sırasında karşı devrimcilerin işgal ettiği Finlandiya'ya kaçarak oradan da Batı Avrupa'ya taşındı.

Georgiy Mikhayloviç, Rusya'yı ilk kez 1992'de, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla sonuçlanan karşı devrimin ardından ziyaret etti. Aristokrat, daha sonra Moskova'ya yerleşti.

39 yaşındaki İtalyan partneri Bettarini'yse, geçen yıl din değiştirip Rus Ortodoks inancına geçerek Victoria Romanovna adını aldı.

Romanov hanedanı, II. Nikola 1917'de devrilene dek Rusya'yı 300 yıl boyunca yönetti.

Karşı devrimle birlikte güç alan Rus Ortodoks Kilisesi, 2000 yılında II. Nikola'yı "aziz" ilan etti.