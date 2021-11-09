Romanlar 'Üç Kuruş' dizisini RTÜK'e şikayet etti: Yayından kaldırılsın

Show TV'de yayınlanmaya başlanan "Üç Kuruş" dizisi Romanlar tarafından RTÜK'e şikayet edildi.

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, dizide Roman toplumuna ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Üç Kuruş'luk diziyi lanetliyoruz" dedi. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise, "Bugün üç vekil ve üç federasyon olarak katıldık buraya. Ama bu diziyi kaldırmazsanız yüzler, binler olacağız. Romanların hayatını olduğu gibi yayınlarsanız size destek oluruz. Bizim hayatımızı mafyalarla bir gösterirseniz mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ankara'da Romanlar, Show TV'de yayınlanan "Üç Kuruş" dizisini Roman toplumunun yaşamını kötü gösterdiği gerekçesiyle RTÜK'e şikayet etti ve yayından kaldırılması talebini iletti.

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Atilla Sertel ve Özcan Purçu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK üyeleri ile görüştü. Heyet, Show TV'de yayınlanan "Üç Kuruş" dizisini şikayet ettikten sonra basın açıklaması da yaptı.

'Üç Kuruş'luk diziyi lanetliyoruz ve yayından kaldırılmasını istiyoruz'

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, dizinin yayından kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak şeylerin Romanlara yapılamayacağını göstermek için buradayız. Bu dizinin takipçisi olacağız. Gerekirse CİMER’e şikayetlerimizi de ileteceğiz. Buradayız, bundan sonra da sesimizi en gür şekilde duyurmaya devam edeceğiz. 'Üç Kuruş'luk diziyi lanetliyoruz ve yayından kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

'İnsanlığa yakışmayan cümleler'

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise, dizinin kaldırılması talebini yineleyerek, "Romanlara yapılan bu hakareti kesinlikle doğru bulmuyorum. Romanlar bu toprakların insanları. Bu topraklarda çalışan, üreten insanlar olduğunu hiçbir zaman akıllardan çıkarmamamız gerektiği düşüncesindeyim. Romanları desteklemek için buradayız. Bırakın Romanları insanlığa yakışmayan cümlelerin, ifadelerin dizide kullanıldığını ben de duydum" dedi.

'Bu diziyi gerçek roman hikayelerini sahneleyen güzel bir dizi haline getirmelisiniz'

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, dizide Roman toplumuna yönelik etiketlemeleri doğru bulmadığını anlatarak şöyle konuştu:

"Romanlar bu toplumun sevdalısı, Türkiye de onlara sevdalanmalı. Bir dizi koyuyorlar ortaya, hiç hak edilmeyen ve Romanların ne kadar yapmadığı çirkin, kötü iş var onlara mal etmeye çalışıyorlar. Buradan kınıyorum o diziyi yazanı, yayınlayanı, çekeni. Romanlar paraya önem vermezler, romanlar insana önem verirler. Romanlar yarını düşünerek para biriktirip zengin olmak istemezler ama insan zengini olmak isterler, gönül zengini olmak isterler. Buradan bu diziyi çekenlere sesleniyorum: Çok büyük bir hak ihlali yaptınız, insanları rencide ettiniz, üzdünüz. Hem özür dilemelisiniz hem de diziyi derhal yayından kaldırmalı ya da gerçek roman hikayelerini sahneleyen güzel bir dizi haline getirmelisiniz."

'İnsanlar bize öcü gibi bakıyor, mahallelerimize girmiyor'

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da Roman toplumunu doğru gösteren dizilerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Purçu'nun açıklaması şöyle:

"Bu ülkeye saygımız, sevgimiz, hürmetimiz sonsuz. Aynı sevgiyi saygıyı biz ne zaman göreceğiz? Roman mahallelerinde ayrımcılığa uğramaktan, ötekileştirilmekten, nefret suçu işlenmesinden bıktık biz artık. Bizi doğru tanıtmayan diziler, doğru tanıtmayan haberler. Bizim dışımızdaki insanlar bize öcü gibi bakıyor, mahallelerimize girmiyor. Bu Üç Kuruş'luk dizilerin yaptığı gibi. Bu dizi Roman vatandaşların hayatının gerçeğini yansıtmıyor. Roman vatandaşlar öyle yaşamıyor. Kartal başrolündeki genç karakter gibi yaşamıyor. Bizim gençlerimiz Kartal gibi değil. O 'Üç Kuruş'luk dizi bizi küfre sevk ediyor, Romanlar küfrediyor, mafya, katil, suç makinesi. Dizide bunların hepsi etiketlenmiş. Ya biz böyle miyiz? Bir topluma siz nasıl böyle yakıştırmalar yaparsınız.

"Romanlar ayrımcılık, öteleştirmeden bıkmış zaten ve siz onu körüklüyorsunuz'

İnsanların hayatlarını evinizdeki masa başlarında senaryo yazıp dizilerde oynatamazsınız. Bize hakaret edemezsiniz. Gelin bizim gerçek hayatımızı görün. Roman mahallesine girmemiş bir kişi Romanların hayatını nereden bilecek? Bilmediği için de yanlış senaryo ile Romanları yanlış tanıtıyorsunuz. Romanlar ayrımcılık, ötekileştirmeden bıkmış zaten ve siz onu körüklüyorsunuz. Ama bunu size nasıl anlatacağız? Bu dizi kaldırılana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugün üç vekil ve üç federasyon olarak katıldık buraya. Ama bu diziyi kaldırmazsanız yüzler, binler olacağız. Romanların hayatını olduğu gibi yayınlarsanız size destek oluruz. Bizim hayatımızı mafyalarla bir gösterirseniz mücadeleye devam edeceğiz." (ANKA)