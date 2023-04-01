Roman dernekleri Cumhur'u destekleyecek

İstanbul Roman Kanaat Önderleri Federasyonu Başkanı Adnan Demirez, "Roman Açılımı" sürecinin ardından "eğitim, istihdam ve toplumsal kabul alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini" belirtti.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin de bu güzel gelişmeler açısından önemli olduğunu dile getiren Demirez, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'na desteğimizi açıklıyoruz. Sonuna kadar bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız ve mülki amirlerimizin yanında olacağız. Mazlumlara dokunmaya, önünü açmaya, eğitime, konuta, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize bu ayrımcılığı, ikinci sınıf vatandaşlığı, ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi birlikteliğimizi seve seve açıklıyoruz."

Selahattin Paker de konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın başlattığı açılım süreci bizim için önemlidir ve karşılık bulmuştur. Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bütün benliğimizle söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Murat Divandiler de bu süreçte Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. (AA)