Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA incelemesi yapılmamış: 'Delillerin kararmasına sebep oluyor'

2024 yılında Van'da kaybolduktan 18 gün sonra göl kenarında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'e yönelik soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş'in cansız bedeni üzerindeki kıyafetlere bu zamana kadar DNA incelemesi yapılmadığını belirtti.

Bunun üzerine Karabulut, adli emanette bulunan Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılmasını talep ettiklerini duyurdu.

Karabulut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Rojin Kabaiş soruşturmasında sıcağı sıcağına, zamanında araştırılmayan birçok husus,ilerleyen zamanlarda delillerin kararmasına sebep oluyor" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edilirken, Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cesedi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde, bahçe sulamaya giden bir kişi tarafından bulundu.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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