Rojin Kabaiş'in ölüm nedenine itiraz: 'Diatom testi yapılmalı'

Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla diatom testi talebinde bulunduklarını açıkladı. Kabaiş, testten sonuç alınamaması halinde mezarın açılarak yeniden inceleme yapılmasını istediklerini söyledi.

DHA'nın haberine göre, soruşturmaya ilişkin açıklama yapan baba Nizamettin Kabaiş, yeni avukatlarıyla birlikte Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak daha önce yapılmadığını belirttiği diatom testinin uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.

Diatom testi, şüpheli ölümlerin suda boğulma sonucu mu gerçekleştiğini, yoksa kişinin öldürüldükten sonra mı suya atıldığını belirlemek için yapılıyor.

'Telefon sinyal kayıtları da incelenecek'

Baba Kabaiş, soruşturma kapsamında kamera kayıtları, beyaz araç iddiası ve yurt odası arkadaşının ifadeleri üzerinde de durulduğunu belirterek, olay gecesine ait telefon sinyal kayıtlarının yeni cihazlarla inceleneceğini ifade etti.

Ardından DNA bulgularının değerlendirileceğini belirten Kabaiş, "Belirsizlik daha zor. Ölümün nasıl gerçekleştiğini hâlâ bilmiyoruz. Son çare olarak mezarın açılmasını da talep edeceğiz" diye konuştu.

İki farklı erkeğe ait DNA tespiti

Öte yandan Van Barosu Kadın Hakları Merkezi de Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya dair kapsamlı bir "Bilgi Notu" paylaştı.

Rudaw'daki habere göre, hazırlanan bilgi notunu Van Barosu Başkan Yardımcısı ve Kadın Hakları Merkezi Temsilcisi Avukat Jiyan Özkaplan açıkladı. Baro bünyesinde kurulan "Dava Takip Komisyonu" tarafından hazırlanan bilgi notunda, dosyadaki ciddi çelişkiler, teknik engeller ve kurumsal ihmallere dikkat çekildi.

Soruşturmanın en kritik bulgularından biri, Rojin Kabaiş’in bedeni üzerinde tespit edilen biyolojik deliller oldu.

Bilgi notunda yer alan Adli Tıp Kurumu (ATK) verilerine göre:

Rojin’in sternum (göğüs kemiği) ve intravajinal bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tiplemeleri elde edildi.

Van Barosu, bu bulguların "bulaş" (kontaminasyon) ihtimaline karşı arama-kurtarma ve otopsi ekibindeki görevliler dahil 490 kişiden örnek toplandığını bildirdi.

Şu ana kadar toplamda yaklaşık 2 bin erkeğe ait örnek setinin ayrıştırıldığı ve DNA eşleştirme işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca YYÜ Rektörü ve bir yakınına dair DNA kıyaslamalarının da yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Tıbbi çelişki: Akciğerlerde su yok ama ölüm nedeni ‘boğulma’

Baro, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun kesin ölüm nedenini "suda boğulma" olarak belirlemesine bilimsel gerekçelerle itiraz etti. Raporda, Rojin Kabaiş’in akciğerlerinde su bulunmamasına rağmen bu karara varılmasının çelişkili olduğu vurgulandı.

Baro’nun Kabaiş’in suda mı yoksa dışarıda mı boğulduğunun tespiti için talep ettiği "Diatom testi", ATK tarafından "Türkiye’de uygulanmadığı" gerekçesiyle reddedildi.

Telefon bilmecesi: İspanya’da çözülemedi, rota Çin

Rojin Kabaiş’e ait Xiaomi Redmi marka cep telefonunun içeriğine erişilmesi konusunda iki yıldır süren teknik kriz aşılamadı.

Türkiye'deki teknik imkânlarla açılamayan telefon, adli yardımlaşma yoluyla İspanya’ya gönderildi ancak oradaki incelemelerden de sonuç alınamadı.

Soruşturma makamları, 2026 yılı başında cihazın imaj işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla üretici firma üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti makamları nezdinde yeni bir araştırma süreci başlattı.

Baro, telefon verilerinin dosyada "maddi gerçeğin" ortaya çıkarılması için en büyük kilit taşı olduğunu savundu.

Cinsel saldırı şüphesi ve kayıp eşyalar

Hukuki süreçte "cinsel saldırı" ihtimali üzerinde duran Van Barosu, Rojin’in kaybolduğu gün regl olduğu ve ailesine teslim edilen kişisel eşyaları arasındaki ped paketinden bir adet pedin eksik olduğunu saptadı.

Raporda, bu durumun ve bedendeki travmatik bulguların uzman jinekologlar ve adli tıpçılar tarafından yeniden analiz edilmesi talep edildi.

Ayrıca, olay günü Rojin’in ayağında olan terliklerin tüm kıyı aramalarına rağmen hâlâ bulunamamış olması, "zorla kaçırılma" şüphelerini diri tutuyor.

Üniversite ve yurt yönetimine 'ihmal' soruşturması

Baro, soruşturmanın idari ayağındaki zafiyetleri de yargıya taşıdı.

Öğrencinin yurda dönmediğini ailesine zamanında bildirmeyen yurt yetkilileri hakkında Van Valiliği'nin verdiği "soruşturma izni verilmemesi" kararı, Baro’nun itirazıyla Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı.

YYÜ Rektörü ve yurt müdürü hakkında "ihmal" suçlamasıyla yapılan başvurunun takibi sürerken, kampüs sahilindeki kamera sistemlerinin olay tarihinde çalışmadığı veya sonradan söküldüğü tutanaklara yansıdı.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş dosyasının sadece bir "kayıp" veya "intihar" vakası olarak kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Raporda, "Erkek DNA bulgularının kime ait olduğunun kesinleşmesi ve dijital materyallerin çözülmesi ertelenemez temel meselelerdir. Maddi gerçek ortaya çıkana kadar davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

Babanın tepkisinin ardından baro dosyadan çekilmiş, aile 'biz azlettik' demişti

Baba Nizamettin Kabaiş 27 Haziran 2026 Cumartesi günü MedyaBlok yayınına katılarak kızının ölümüyle ilgili soruşturmada Van Barosu'nun yeterince ilgilenmediğini öne sürdü. Kabaiş, "Diyarbakır Barosu içinde olmasaydı çoktan bu kapatacaktı bu dosyayı. Bizi de satıyor" diyerek baroya tepki göstermişti.

Kabaiş'in Van Barosu'nu suçlayan açıklamalarının ardından baro dosyadan çekildiğini duyurmuş, aile ise bir karşı açıklama yayımlayarak baroyu kendilerinin azlettiğini bildirmişti.

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