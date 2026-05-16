Rojin Kabaiş’in babası: 15 dakikalık görüntüyü silmişler, kızımın başına ne geldiğini öğrenmek hakkım

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Tuşba Mollakasım’da ölü bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması için yürütülen soruşturma babasının mücadelesiyle sürüyor.

Yönetmenliğini Gökhan Çetin’in yaptığı, Rojin'in kaybıyla ilgili hukuk mücadelesini anlatan "Kırık Terazi" belgeselinin Maltepe-Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki gösterimine Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ve kız kardeşi de katıldı.

'Son zamanlarda Vali ile Rektör'ün arası bozulmuş'

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, baba Nizamettin Kabaiş belgesel gösterimin ardından söz aldı ve kızına ne olduğu konusunun aydınlatılması konusunda umutlu konuştu:

Bu olayın Van Valisi ile pek ilgisi yok. Ben bunu da öğrendim. Son zamanlarda Vali ile Rektör'ün (Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörü) arası bozulmuş. Bir polis müdürü bana söyledi. Rektör yalnız kalmış. O rektörde çok sıkıntı var. Güvenlik amiri de 15 dakikalık bir görüntüyü silmiş.

'Rektör’ün yeğenlerine işaret etmişti'

Daha önce de iddia olarak gündeme gelmişti. Baba Nizamettin Kabaiş iki erkeğe ait DNA ile ilgili Rektör’ün yeğenlerine işaret etmişti. Kızının akıbetini öğrenmek için cebinde sürekli olarak tuttuğu sticker’ları Silvan’da, Tatvan’da direklere, boş bulduğu her yere yapıştıran Nizamettin Kabaiş iki yıldır doğru düzgün uyumadığını, sürekli düşünüp savcıya ileteceği soruları not aldığını anlattı.

Rojin’in telefonunun açılması, Van Gölü kıyısında tespit edilen beyaz renkli otomobiller, silindiği iddia edilen görüntüler, rektör ve yeğenleriyle ilgili iddialar bütün bunlar dosyanın önemli başlıkları. Bir babanın bir ailenin hayatı bütünüyle değişti. Örneğin Rojin’in küçük kız kardeşi liseden sonra üniversite sınavlarına hazırlanamadı.

Baba Nizamettin Kabaiş şimdi "Kızımın başına ne geldiğini öğrenmek öz hakkımdır!" diyor.