Rojin Kabaiş soruşturması: Baz analizi için ekip görevlendirildi

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Tuşba Mollakasım’da ölü bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması için yürütülen soruşturma sürüyor.

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, baz istasyonu analizi yapmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği ve bu heyetin çalışmalarını yürütmek üzere önümüzdeki hafta Van'a gideceğini söyledi.

Özaraz, telefonun İspanya'da açılamaması üzerine ailenin avukatlarının talepte bulunduğunu belirtti. Özaraz, telefonun üretici firmasıyla iletişime geçilerek açılıp açılamayacağının netleştirilmesinin istendiğini kaydetti.

Sabah'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucu Çin'den bazı bilgilerin talep edildiğini ifade eden Özaraz, bu bilgiler doğrultusunda telefonun analiz için istenip istenmeyeceğinin beklendiğini aktardı.