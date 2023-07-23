Rodos Adası'ndaki yangın sürüyor: 19 bin kişi tahliye edildi

Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan İklim Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak dün gece 19 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" denildi.

16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Açıklamada, solunum problemleri yaşayan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan 5'e çıkardı.

'Yangın insan kaynaklı'

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti.

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı. Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedilmişti. (AA)